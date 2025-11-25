Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Scarlett Johansson protagonizará próxima película de "El Exorcista"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La nueva versión será dirigida por Mike Flanagan,

Scarlett Johansson protagonizará próxima película de
La actriz Scarlett Johansson protagonizará la nueva película de "El Exorcista", un filme que dirigirá, producirá y escribirá Mike Flanagan.

El proyecto es un "acercamiento radical" a la mítica película de terror y no será una secuela de "The exorcist Believer", un largometraje que vio la luz hace unos años.

La película original, que data de 1973, fue todo un éxito comercial con 441 millones de dólares recaudados en todo el mundo y diez nominaciones a los Óscar.

"Scarlett es una actriz brillante. Sus actuaciones siempre se sienten realistas, desde películas de género hasta éxitos de taquilla del verano, y no podría estar más feliz de tenerla en esta película, dijo Flanagan, conocido por obras como "La vida de Chuck" o "La maldición de Hill House".

Universal compró los derechos de la película original por 400 millones dólares en 2021 pero su primer intento para relanzar una saga en 2023 con "The Exorcist: Believer" no tuvo demasiado éxito.

Por el momento, se desconocen otros datos del rodaje, salvo que se hará en la ciudad de Nueva York.

