Sebastian Stan protagonizará película chilena sobre la detención de Pinochet en Londres

El actor Sebastian Stan anunció que protagonizará la nueva película del director chileno Felipe Gálvez, la cual estará inspirada en el arresto de Augusto Pinochet en Londres a fines de los 90.

En conversación con "Stronger Podcast" el intérprete habló de cómo se prepara para sus próximos papeles y detalló cómo ha sido aprender a hablar español. "Estoy en este nuevo proyecto en el que tengo hablar español durante la mitad de la película", explicó Stan.

"Estoy preocupado... pero este director es increíble. Su nombre es Felipe Gálvez e hizo esta película que amo ("Los Colonos"). Lo seguí y pudimos ponernos en contacto, y él está haciendo su nueva película", agregó.

El nominado al Oscar por su interpretación de Donald Trump en "The Apprentice" no entregó detalles del proyecto, pero se sabe que Gálvez está trabajando en "Impunidad".

Esta película está basada en la novela "Calle Londres 38" de Philippe Sands, la cual "explora la verdad oculta tras las relaciones del nazismo y el régimen de Pinochet". En la obra se analiza especialmente el arresto de Pinochet en Inglaterra en 1998 y su posterior liberación en el año 2000.

"No estoy interpretando a alguien de España, pero es alguien que habla español muy bien, pero tiene que hablar español muy bien en la cinta", agregó Sebastian Stan, quien le pidió al director chileno que "no usemos IA, porque esto tengo que hacerlo yo".