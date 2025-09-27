Secuela de "Red Social" ya tiene título, fecha de estreno y protagonistas

La secuela de la exitosa película "The Social Network" ("Red Social"), protagonizada por Jeremy Strong, Jeremy Allen White y la ganadora del Óscar Mikey Madison, ya tiene fecha de estreno confirmada.

El proyecto, que tendrá por nombre "The Social Reckoning", comenzará su producción el próximo mes bajo las órdenes de Aaron Sorkin, escritor y director de la nueva entrega en la que Strong interpretará al fundador de la red social Facebook, Mark Zuckerberg.

La película contará con la participación de Allen White ("The Bear") y Madison ("Anora"), quienes interpretarán al periodista Jeff Horwitz y Frances Haugen, la joven ingeniera que ayudó a destapar los escándalos que dieron origen a "The Facebook Files".

La fuga de estos documentos en 2021 demostraron que Facebook conocía los efectos negativos de la red social, pero persistía en priorizar las ganancias sobre las soluciones para atajar estos daños.

La secuela, descrita como una "pieza complementaria", viaja dos décadas después de la fundación de la red social para contar la historia de cómo una joven ingeniera pide ayuda a un reportero del diario The Wall Street Journal para emprender una misión que termina destapando los secretos mejor guardados de la red social.

Strong toma el relevo de Jeese Eisenberg en la primera entrega, que desarrolla la llegada de Zuckerberg a Harvard, donde fundó Facebook, mientras es demandado por los gemelos Cameron y Tyler Winklevoss, quienes afirman que les robó la idea.

"The Social Network" fue un éxito tanto de taquilla como de crítica. Dirigida por David Fincher, la película recaudó 226 millones de dólares a nivel mundial y recibió ocho nominaciones al Óscar, incluida la de mejor película, de los cuales ganó tres.

"The Social Reckoning" llegará a los cines el 9 de octubre de 2026.