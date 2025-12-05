"Sinners" lidera las nominaciones a los premios Critics Choice Awards 2025

El drama de época americana "Sinners" se erigió este viernes como la película con más nominaciones a los Critics Choice Awards, que otorga la crítica de Hollywood, con 17 candidaturas, seguido de "One Battle After Another", "Frankestein" y "Hamnet" con 14 nominaciones.

Las cuatro películas dominantes competirán por el galardón a mejor filme, que se entregará el próximo 4 de enero en Los Ángeles, junto a otros títulos como "Marty Supreme", "Sentimental Value" o "Wicked: For Good".

También sus directores, Ryan Coogler ("Sinners"), del Toro, Paul Anderson Thomas ("One Battle After Another") y Choé Zhao ("Hamnet") entrarán en la carrera por el premio a mejor dirección junto a Josh Safdie ("Marty Supreme") y Joachim Trier ("Sentimental Value").

En la terna a mejor actor, la estrella de "Sinners", Michael B. Jordan, se enfrentará a pesos pesados de la industria como Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, George Clooney, Joel Edgerton, Wágner Moura, Jesse Plemons y Timothée Chalamet.

Por su parte, en la carrera a mejor actriz destacan Jessie Buckley, Emma Stone, Chase Infiniti, Rose Byrne, Renate Reinsve y Amanda Seyfried.

En los apartados de televisión, los premios de la Crítica de Hollywood, considerados como uno de los termómetros en la carrera a los Óscar, el drama "Adolescence" encabeza la lista con seis nominaciones, seguidos de "Nobody Wants This", con cinco.