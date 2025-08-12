"Estaría ahí en un segundo": Hayden Christensen quiere un spin-off de Vader

El actor Hayden Christensen, recordado por dar vida a Anakin Skywalker y Darth Vader en "Star Wars", expresó su disposición a seguir explorando al personaje en futuros proyectos de Disney+.

Según reportó Collider, durante su participación en el Fan Expo Boston, Hayden afirmó que estaría encantado de volver tanto a la época de las Guerras Clon, como a la etapa más oscura del Señor Oscuro de los Sith.

Christensen, quien ya ha retomado el papel en las series "Obi-Wan Kenobi" y "Ahsoka", aseguró que todavía hay "buen material" por desarrollar en ambas líneas temporales. "Me encantaría hacer más Anakin de la era'"Clone Wars'... Y si significa volver a blandir un sable de luz junto a Ewan [McGregor], sería increíble", comentó.

"Me encantaría hacer más cosas en la línea temporal de Vader... Si deciden que quieren un spin-off, estaría ahí en un segundo", declaró. Entre las posibilidades, mencionó profundizar en la lucha interna del personaje y en misiones no contadas entre "La venganza de los Siths" y "Una nueva esperanza".

Christensen incluso consideró interesante seguir explorando a Anakin como fantasma de la Fuerza, tal como se vio en el final de la primera temporada de Ahsoka. "Todo eso sería muy divertido para mí", afirmó, dejando claro que está listo para ponerse nuevamente el traje de Vader o las ropas Jedi en cuanto Lucasfilm lo llame.