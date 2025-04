Hayden Christensen volverá como Anakin Skywalker en la segunda temporada de Ahsoka

Entre el 18 y 20 de abril se llevó a cabo en Japón la esperada Star Wars Celebration 2025, en la que se anunció el retorno de uno de los actores más queridos por los fanáticos de la saga.

Durante el evento se confirmó que Hayden Christensen volverá a encarnar a Anakin Skywalker para la segunda temporada de la serie de Ahsoka.

Cabe recordar que el Jedi caído fue el maestro de la protagonista, por lo que su rol en la historia de Ahsoka es fundamental. De hecho, el actor también tuvo apariciones en la temporada uno, específicamente como un fantasma de la fuerza.

"No puedo compartir mucho, pero Anakin estará de regreso en la segunda temporada", dijo el actor en la convención.

"No tengo que agregarle nada. Lo que hizo George es perfecto. La historia que estoy contando es sobre Ahsoka. La razón por la que Anakin puede estar aquí es porque es relevante para su historia", agregó el director Dave Filoni

Hayden Christensen will return as Anakin Skywalker for Ahsoka Season 2. pic.twitter.com/WOxZtcXd1x