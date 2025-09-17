Síguenos:
Tópicos: Magazine | Cine

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried se enfrentan en "The Housemaid"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La película llegará a los cines en diciembre.

Sydney Sweeney y Amanda Seyfried se enfrentan en
Las actrices Sydney Sweeney y Amanda Seyfried protagonizand "The Housemaid", un nuevo thriller que llegará próximamente a los cines.

La cinta, que estrenó su primer trailer, muestra a una ama de casa (Seyfried) y a su nueva asesora del hogar (Sweeney) enredándose en un peligroso juego de engaños, traiciones y malos entendidos.

La historia está basada en la novela del mismo nombre que Freida McFadden editó en 2022.

El estreno de "The Housemaid" en los cines está fijado para el próximo 19 de diciembre.

