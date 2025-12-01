"Zootopia 2" arrasa en taquilla mundial y contó con la participación de Rodrigo Salinas

"Zootopia 2" logró un debut histórico en la región, donde acumuló más de 27,5 millones de dólares y superó los 5,8 millones de asistentes en su fin de semana de estreno, posicionándose como la película más vista en América Latina y el segundo mayor lanzamiento de Walt Disney en la zona, detrás de "Moana 2".

El impulso regional se replicó a nivel global, con una apertura estimada de 559,5 millones de dólares, lo que marca el mayor estreno animado en la historia de Disney y el cuarto más alto registrado para cualquier película.

El desempeño supera ampliamente el inicio de la primera entrega de 2016, que debutó con 75 millones de dólares antes de cruzar la barrera de los 1.020 millones de dólares a nivel mundial.

En esta secuela, Judy Hopps y Nick Wilde investigan un nuevo caso tras la llegada de Gary De'Snake, lo que obliga a la dupla a infiltrarse en distintos sectores de Zootopia y poner a prueba su alianza. La película está dirigida por Jared Bush y Byron Howard, ganadores del Oscar, y producida por Yvett Merino.

Chile también tuvo presencia en el estreno: el comediante Rodrigo Salinas fue confirmado como parte del elenco de doblaje latinoamericano, dando voz a Russ, una morsa que apoya a Judy y Nick en el caso que deben resolver.