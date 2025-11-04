Así es Planeta Cómic Fest 2025, el evento gratuito que celebra la ilustración en Providencia

El Planeta Cómic Fest 2025 llega este fin de semana a la Fundación Cultural de Providencia, en un encuentro gratuito dedicado a celebrar el talento, la creatividad y las historias gráficas que inspiran a miles de lectores.

Organizado por Grupo Planeta Chile, el evento reunirá a autores y autoras consagrados de la escena nacional, quienes compartirán con el público a través de charlas, firmas de libros y sesiones de dibujo en vivo, a partir de las 11:00 horas del sábado 8 de noviembre.

Entre los invitados destacan Paulina Palacios, creadora de "Aventuras en Paimun"; Pedro Peirano, reconocido guionista, dibujante y co-creador de "31 Minutos"; Daniela Thiers, autora de "Viva la Pepa"; junto a Pía Prado, Gonzalo Martínez y Félix Vega, nombres clave del cómic chileno contemporáneo.

Además de las actividades culturales, el festival contará con un stand de ventas que ofrecerá descuentos de hasta 80% en cómics y novelas gráficas, una oportunidad imperdible para quienes buscan ampliar su colección o iniciarse en el género.

El evento, que celebra su segunda versión, nació con el objetivo de acercar la lectura gráfica a nuevos públicos, fortalecer la comunidad lectora y dar visibilidad al trabajo de autoras y autores locales.

El ingreso al festival, a realizarse en Av. Nueva Providencia 1995, es completamente gratuito y no requiere inscripción previa.