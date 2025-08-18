"Cachureos" celebra el Día de los Patrimonios con show gratuito en la Alameda
La jornada de festejos se realizará este sábado 23 de agosto.
El proyecto infanti "Cachureos" protagonizará las celebraciones del Día de los Patrimonios de Niños, Niñas y Adolescentes con un show gratuito en el centro de Santiago.
Según anunció el Ministerio de las Culturas, el grupo encabezado por Marcelo Hernández se presentará a las 16:00 horas de este sábado 23 de agosto en la Plaza de la Cultura ubicada en Alameda entre Nataniel Cox y Zenteno.
"La gran fiesta cultural para niñas, niños y adolescentes te espera con juegos, música y sorpresas", prometió la entidad.
Pese a haber concluido en 2008, en los últimos años "Cachureos" se ha convertido en un espectáculo de música en vivo gracias a sus recordados hits y a personajes como "Epidemia", "Gato Juanito", "El señor Lápiz" y "Chancho Man", entre otros.
