"Cachureos" celebra el Día de los Patrimonios con show gratuito en la Alameda

El proyecto infanti "Cachureos" protagonizará las celebraciones del Día de los Patrimonios de Niños, Niñas y Adolescentes con un show gratuito en el centro de Santiago.

Según anunció el Ministerio de las Culturas, el grupo encabezado por Marcelo Hernández se presentará a las 16:00 horas de este sábado 23 de agosto en la Plaza de la Cultura ubicada en Alameda entre Nataniel Cox y Zenteno.

"La gran fiesta cultural para niñas, niños y adolescentes te espera con juegos, música y sorpresas", prometió la entidad.

Pese a haber concluido en 2008, en los últimos años "Cachureos" se ha convertido en un espectáculo de música en vivo gracias a sus recordados hits y a personajes como "Epidemia", "Gato Juanito", "El señor Lápiz" y "Chancho Man", entre otros.