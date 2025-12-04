Sondelvalle y A los 4 vientos representarán a Chile en Viña 2026

La organización del Festival de Viña del Mar 2026 dio a conocer los detalles de las competencias internacional y folclórica de la edición.

Allí destaca la presencia del grupo Sondelvalle, que será el encargado de representar a Chile en el apartado internacional con su canción "El Ciclo". En la categoría enfrentará a los representantes de Estonia, España, Italia, República Dominicana y México.

Por otro lado el conjunto A los 4 vientos defenderá al país en la competencia folclórica con su tema "Valoración". Allí también competirán por la Gaviota Argentina, Colombia, Ecuador, España y México.

El Festival de Viña del Mar 2026 se realizará entre el domingo 22 y el viernes 27 de febrero.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Festival de Viña del Mar (@elfestivaldevina)