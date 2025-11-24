Viña 2026 confirma su line up por día: así queda la programación
El festival, conducido por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, se llevará a cabo entre el 22 y 27 de febrero.
La organización del Festival de Viña reveló este lunes el line up diario para su versión 2026.
El pasado viernes, se dieron a conocer los nombres de los artistas que participarán del certamen -a realizarse entre el 22 y 27 de febrero-, donde se incluyen shows de Mon Laferte, Juanes, Pet Shop Boys, entre otros.
La preventa de tickets para clientes de la compañía telefónica y banco auspiciadores estará disponible el miércoles 26 de noviembre a las 11:00 horas mediante Puntoticket,
En tanto, la venta general de entradas para el certamen comenzará el viernes 28 de noviembre a las 11:30 h oras, a través del mismo sistema.
Domingo 22 de febrero:
Lunes 23 de febrero:
Martes 24 de febrero:
Miércoles 25 de febrero:
Jueves 26 de febrero:
Viernes 27 de febrero:
