Disney World estrenará show 4D basado en la película Zootopia

El parque temático Disney's Animal Kingdom, uno de los cuatro que conforman el Walt Disney World Resort en la ciudad de Orlando, en Florida, estrenará "Zootopia: Better Zoogether!", un espectáculo en 4D basado en la película de animación y su secuela, que llegará a los cines a finales de este año.

El show, que se inaugurará el 7 de noviembre, se presentará en el Tree of Life Theater, el auditorio situado bajo el árbol central del parque temático.

La coneja policía Judy Hopps y el zorro estafador que acaba siendo su aliado Nick Wilde, los personajes principales del filme, protagonizarán también el espectáculo, junto a nuevos personajes creados para este montaje, entre ellos la presentadora Heidi Howler.

La producción se presenta como una celebración ficticia del "Zoogether Day", la festividad que en la historia de "Zootopia" (2016) une a los distintos hábitats de animales.

A lo largo de la función se recrearán números musicales inspirados en la película que incluirán patinaje sobre hielo, natación sincronizada o espectáculos de drones, que culminarán con la actuación de la estrella pop de "Zootopia" Gazelle, personaje al que la cantante colombiana Shakira prestó su voz en la primera entrega.

El estreno se enmarca en la estrategia de Disney de ampliar su oferta de experiencias basadas en sus franquicias cinematográficas más populares, como ya ocurrió con "Avatar" en el propio Animal Kingdom o con "Star Wars" en los parques de Orlando y California.