Israel participará en Eurovisión y cinco países se retiran oficialmente del festival

Israel participará en el Festival de Eurovisión 2026 tras la votación celebrada este jueves en la Asamblea General de la UER en Ginebra, donde las cadenas miembros aprobaron por amplia mayoría las reformas del certamen y descartaron abrir una votación específica sobre la exclusión del país.

Según el recuento oficial, "la moción fue adoptada por mayoría de 738 votos, frente a 264 votos en contra y 120 abstenciones". Con ello, se ratifica la presencia de Israel en la edición que se celebrará en Viena.

Además, se introducen cambios técnicos, como la reducción del peso del televoto y el regreso de jurados profesionales en las semifinales.

Retirada del festival

Inmediatamente después del anuncio, España (RTVE), Países Bajos (Avrotros), Irlanda (RTÉ), Eslovenia (RTV Slovenija) e Islandia (RÚV) comunicaron oficialmente su retirada del concurso, ya que anteriormenta habrían condicionado su presencia a la exclusión de Israel debido al genocidio en Gaza.

Las emisoras argumentaron que la continuidad de Israel sobrepasa los "límites" éticos y de servicio público que afirman defender. RTVE confirmó, además, que no emitirá la final ni las semifinales previstas para el 12, 14 y 16 de mayo de 2026.

En un mensaje en X, el presidente de RTVE, José Pablo López, reiteró que "Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturados", expresando el distanciamiento entre las cadenas salientes y la organización del certamen.

Lo sucedido en la Asamblea de UER confirma que Eurovisión no es un concurso de canciones sino un festival dominado por intereses geopolíticos y fracturado.



RTVE se retira de Eurovisión.



Aquí nuestra posición👇https://t.co/DRA8l1SV6O a través de @rtve — José Pablo López (@Josepablo_ls) December 4, 2025

Por su parte, la emisora pública eslovena detalló que "Eslovenia, junto con España, Montenegro, Países Bajos, Turquía, Argelia e Islandia, solicitó una votación secreta sobre la participación de Israel en el Festival de la Canción de Eurovisión, pero ésta no se celebró".

En ese mismo comunicado, RTV Slovenija añadió que, "en consecuencia Islandia, Irlanda, España, Países Bajos, Bélgica y Eslovenia no participarán" en la próxima edición, confirmando la dimensión colectiva del retiro y el quiebre entre la UER y un bloque de miembros que reclamaban revisar la participación israelí.