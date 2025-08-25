Lollapalooza Chile 2026 agota entradas y pone fecha a revelación de su line up

El Festival Lollapalooza Chile está ad portas de confirmar todos los detalles para su edición 2026.

En las últimas horas el evento anunció el sold out de todas sus entradas para las tres jornadas, a la espera de que se libere del stock de boletos para cada uno de los días de festival.

Dicho formato se pondrá a la venta una vez se conozca el line up de artistas de Lollapalooza Chile 2026, el cual ya tiene fecha para su revelación.

Según informó Lotus el cartel de aristas de Lollapalooza se conocerá este jueves 28 de agosto a las 11:00 horas.

Entre los nombres que encabezan los rumores para esta nueva edición se encuentran Deftones, Tyler, the Creator y Sabrina Carpenter, entre otros.