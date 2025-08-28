Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y neblina
Santiago10.9°
Humedad92%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Festivales | Lollapalooza

Los Bunkers encabezan listado de artistas chilenos en Lollapalooza 2026

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El evento tendrá una alta presencia nacional en su próxima edición.

Los Bunkers encabezan listado de artistas chilenos en Lollapalooza 2026
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo Los Bunkers encabeza la amplia lista de artistas chilenos que serán parte del festival Lollapalooza Chile 2026.

El quinteto aparece como uno de los nombres principales en un cartel que tiene una de las mayores presencias nacionales en la historia del evento con al menos 30 exponentes.

En el ámbito de la música urbana destacan los shows de Young Cister, Akriila, Katteyes y Facebrooklyn, mientras que en lado de los nombres más clásicos aparecen Manuel García, Quilapayún, Gondwana, Gepe, Zaturno, 31 Minutos, Tomo Como Rey y Como Asesinar a Felipes.

También resalta la sangre nueva de la música chilena integrada por bandas como Hesse Kassell, Mano de Obra, Chicarica, Fonosida y Consquence of Energy, entre otros.

Lollapalooza Chile 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O'Higgins.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada