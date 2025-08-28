Los Bunkers encabezan listado de artistas chilenos en Lollapalooza 2026

El grupo Los Bunkers encabeza la amplia lista de artistas chilenos que serán parte del festival Lollapalooza Chile 2026.

El quinteto aparece como uno de los nombres principales en un cartel que tiene una de las mayores presencias nacionales en la historia del evento con al menos 30 exponentes.

En el ámbito de la música urbana destacan los shows de Young Cister, Akriila, Katteyes y Facebrooklyn, mientras que en lado de los nombres más clásicos aparecen Manuel García, Quilapayún, Gondwana, Gepe, Zaturno, 31 Minutos, Tomo Como Rey y Como Asesinar a Felipes.

También resalta la sangre nueva de la música chilena integrada por bandas como Hesse Kassell, Mano de Obra, Chicarica, Fonosida y Consquence of Energy, entre otros.

Lollapalooza Chile 2026 se realizará el 13, 14 y 15 de marzo de 2026 en el Parque O'Higgins.