Lotus cuestiona suspensión "unilateral" de Loserville y busca nuevo recinto

El Instituto Nacional de Deportes (IND) suspendió el festival Loserville, producido por Lotus en el Parque Estadio Nacional, tras advertir que la realización de la final del Mundial Femenino de Hockey Césped estaba establecida en el mismo complejo.

La decisión se adoptó luego de que la selección chilena juvenil de hockey advirtiera públicamente la incompatibilidad entre el show y la definición mundialista, señalando afectación al desarrollo del partido, a la transmisión internacional y al correcto control de ruido.

El reclamo obligó al IND a corregir la calendarización, luego de que el equipo denunciara que una final programada hace más de un año coincidía con un evento musical multitudinario.

Precisiones de la productora

En una declaración difundida este martes, Lotus sostuvo: "Hoy, en pleno desarrollo del montaje de Loserville, fuimos notificados por el IND de la cancelación unilateral del evento debido a la programación de la final del Mundial de Hockey Femenino en otro recinto del Parque Estadio Nacional".

"Reconocemos la relevancia internacional de esta competencia y expresamos nuestro total respeto y valoración por el deporte y por las deportistas que representan al país", remarcó la productora.

Además, la compañía detalló que: "Esta situación debió haber sido prevista y comunicada antes del 5 de noviembre, fecha en que nuestra solicitud de arriendo fue aceptada formalmente y sin observaciones".

"Es importante aclarar que Lotus contaba con la confirmación oficial del Parque Estadio Nacional y del IND, con el contrato de arrendamiento firmado, y todas las autorizaciones que permitían el correcto desarrollo de Loserville".

Finalmente, Lotus afirmó: "Lamentamos profundamente este acto de autoridad, inesperado y sin precedentes que afecta gravemente a la cultura musical".

"Estamos comprometidos con nuestros fans y nos encontramos movilizando a nuestros equipos, buscando activamente un recinto que permita desarrollar el evento en la fecha original, manteniendo el estándar de producción y seguridad que el público y los artistas merecen. Apenas tengamos novedades, las comunicaremos", concluyó el escrito.

Respaldo del gremio de productoras

La situación del festival Loserville también provocó la reacción de la Asociación Gremial de Empresas Productoras de Entretenimiento y Cultura (Agepec), que apuntó a "la gravedad de la decisión adoptada por el Instituto Nacional del Deporte (IND) al cancelar, de manera unilateral y con el montaje en pleno desarrollo, el arriendo del Parque Estadio Nacional".

Se "evidencia una falta de certeza institucional inaceptable, considerando que Lotus contaba con una confirmación formal de reserva del recinto, con todas las coordinaciones y autorizaciones necesarias para avanzar en la producción", dijo la organización que reúne a las empresas del rubro.

"Esta acción no solo afecta a una productora: perjudica directamente a miles de consumidores que adquirieron sus entradas con anticipación, organizaron su tiempo y recursos bajo la información oficial entregada por el propio Estado. El respeto al público -y a sus derechos como consumidores- debe ser un mínimo irrenunciable", remarca un comunicado.