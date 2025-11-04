Festival del Huaso de Olmué 2026: estos son los artistas confirmados para El Patagual

El Festival del Huaso de Olmué vuelve con una propuesta que celebra la música, el humor y las raíces del país con un tradicional encuentro en El Patagual, que promete una programación diversa con artistas nacionales e internacionales.

Con la conducción de María Luisa Godoy y Eduardo Fuentes, el certamen será transmitido por Televisión Nacional de Chile y Bizarro Live Entertainment a través de todas las plataformas de TVN y para el mundo por la señal TV Chile.

El evento reunirá a figuras destacadas como Myriam Hernández, Gepe, Américo, Nicole y la banda argentina Ráfaga, además de humoristas como Paul Vásquez, Erwin Padilla y León Murillo. También se presentarán artistas emergentes como Alanys Lagos, Toly Fu y agrupaciones folclóricas ganadoras de ediciones anteriores.

Como cada año, el festival incluirá la Competencia Folclórica, en una convocatoria abierta a autores, compositores e intérpretes con creaciones originales en géneros como cueca, tonada, guaracha o trote, cuyas postulaciones serán recibidas hasta el 7 de noviembre de 2025 a las 17:00.

Fechas y venta de entradas

Jueves 15 de enero

Musical Chileno

Myriam Hernández

Paul Vásquez

Nicole

Viernes 16 de enero

Los Patiperros (Ganadores del Festival de Olmué 2025)

La agrupación folclórica Hijos de Mariana de Osorio

Luck Ra

Erwin Padilla

Alanys Lagos y Toly Fu

Sábado 17 de enero

Los de San Pablo

Américo

León Murillo

Gepe

Domingo 18 de enero

Silvanita y Los del Quincho y los Campeones de Cueca de Olmué 2025

Ráfaga

Artista por confirmar

Entremares

El 55º Festival del Huaso de Olmué se realizará en El Patagual los días 15, 16, 17 y 18 de enero de 2026, con entradas disponibles en Puntoticket, marcando el inicio oficial de la temporada de festivales de verano en Chile.