Bombo Fica expuso que fue excluido de eventos por su militancia: "Me bajaron por comunista"

El comediante Daniel "Bombo" Fica se sinceró sobre los contratiempos personales y profesionales que ha sufrido por ser militante del Partido Comunista.

Este miércoles, el hombre de blanco estuvo en el programa "Plan Perfecto", donde se refirió a las desigualdades del mundo del espectáculo y cómo su postura política ha influido en su carrera.

"Yo ya di la pelea. Lo que a mí me molesta de estos grandes festivales es que la repartija no es igual. Yo soy comunista, un saludo para mi candidata Jeannette Jara, que va a ser Presidenta de Chile y va a cambiar este panel", bromeó al final de la frase.

Consultado por Magdalena Max-Neef si su militancia le ha generado problemas, el hijo ilustre de Purén declaró: "Me trajo, pero ahora ya no. Cuando me reinscribí en el partido, me sacaron una foto y la subieron a las redes sociales. Mucha gente pensó de que yo me había inscrito por primera vez, pero yo soy comunista desde que se legalizó el partido comunista en Chile".

"Tenía como 17 eventos y me bajaron de todos. Me bajaron porque era comunista, entonces empecé a hacer circo, después hice teatro, casino y no fui más a eventos de empresas", añadió el humorista.

Asimismo, Fica hizo enfásis en la lucha por igualar los pagos en eventos masivos: "No me paguís lo que le pagan a un internacional, pero acércate un poco, porque el riesgo es mucho. Y como tiene un riesgo, ese riesgo hay que monetizarlo, si plata hay, ¿por qué se lo tiene que llevar solamente la productora?", lanzó.