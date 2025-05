"Esto fue una encerrona": El tenso reencuentro entre el Indio y el Flaco en vivo

El último capítulo del programa de farándula Onlyfama tuvo un incómodo encuentro entre dos figuras del humor nacional: Mauricio Medina (el Indio) y Paul Vásquez (el Flaco).

Todo comenzó con Vásquez como invitado principal del programa, en el que esperaba conversar sobre su historia, su nueva vida como paramédico y sus nuevos proyectos personales.

El humorista no esperaba que el invitado secreto del programa fuera Mauricio Medina, su excompañero del dúo Dinamita Show, con quien tuvo conflictos económicos hace un tiempo.

Claramente, al Flaco se le deformó el rostro y dijo: "Esto parece una encerrona".

Tras esto, Medina reflexionó: "Cada uno tiene su propia versión, pero desde el sentimiento, no desde la realidad. Yo quiero hablar de los hechos, porque en ningún momento me apropié del dinero de alguien".

"Se han dicho cosas que no corresponden. Siempre fuimos los dos. Se ha hablado de mi familia, y ellos han sido los más correctos; mi señora nunca cobró un porcentaje. Tuvimos una representante que era la esposa del Flaco, y ella sí nos cobraba un porcentaje", agregó.

Continuó diciendo que esperó mucho tiempo para que el Flaco recapacitara, hasta que fue interrumpido por Vásquez.

"Oye, para, para, para. Lo siento, pero a mí me está pareciendo como que me están cargando toda la mata. Yo de verdad no estoy pa' esto. Esto fue una encerrona. En mi contrato no estaba esto. Le están dando la pauta para cargarme cosas", dijo, y abandonó el estudio ofuscado.

Luego de unos minutos, el comediante regresó al programa más calmado.