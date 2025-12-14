Histórico de Les Luthiers que hizo clases en Chile murió a los 86 años

A los 86 años murió en Buenos Aires el arquitecto Ernesto Acher, quien destacó en la música y humor por su participación durante 15 años en el grupo Les Luthiers; y quien además se estableció en Chile a inicios de los años 2000.

Lejos de su profesión, Acher fue versátil en su prolífica actividad artística, incluyendo además un rol como director de orquesta.

En 1971 llegó a Les Luthiers, como miembro temporal, para reemplazar Marcos Mundstock, pero el regreso de éste no interrumpió su participación, quedándose en el grupo hasta 1986.

Luego formó La Banda Elástica y también fue autor de obras como "Diatriba de amor contra un hombre sentado" u "Homenaje a Piazzolla".

"En 2002, Acher se trasladó a Chile, donde dirigió la orquesta de la Universidad de Concepción y, posteriormente, residió en Santiago y Linares. Durante siete años ejerció la docencia en la Universidad Diego Portales, impartiendo literatura, técnica narrativa e historia del arte", recordó Infobae.

"Acher describió esta etapa como una experiencia enriquecedora, en la que formó amistades y disfrutó de la vida junto a la naturaleza, aunque finalmente regresó a Buenos Aires motivado por el peso de las raíces y el deseo de reencontrarse con su entorno familiar y afectivo", agregó el medio argentino.