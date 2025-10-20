Leandro Martínez encaró a participante de "Coliseo" por chiste sobre él: "¿Había que reírse?"

El cantante Leandro Martínez reaccionó con molestia a una mención suya durante una rutina humorística del programa "Coliseo" de Mega.

El participante Oscar Thiers mencionó a la voz de "Deja de llorar" cuando hablaba de su natal Carahue y de las vez que, supuestamente, vio al doble de Martínez en un show y luego vio al original en Santiago. "Era mejor el doble", ironizó el aspirante a comediante.

Al subir el clip a sus redes sociales, Thiers aseguró que seguirá participando en "Coliseo" con "más historias decadentes".

La mención no le cayó nada bien a Leandro Martínez que encaró -a través de redes sociales- al humorista. "¿Supongo que hay reírse de esto?", escribió el cantante, recibiendo una ola de comentarios en apoyo y en su contra.