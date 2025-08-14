"Me hago cargo": la defensa de Valdebenito tras polémico chiste

La comediante Natalia Valdebenito se refirió a la controversia generada por un video viral donde, durante una rutina de stand-up, alude al accidente ocurrido en la mina "El Teniente", en Rancagua, que dejó seis trabajadores fallecidos.

En el registro, grabado a inicios de agosto, bromea sobre cómo la noticia habría desviado la atención mediática de su reciente polémica con José Miguel Villouta: "Parece que soy la única persona contenta de que pasara lo de los mineros. ¡Imagínate! Ay, qué horror...", dice en el fragmento difundido en redes sociales.

La Corporación de la Cultura y las Artes de Rancagua, administradora del Teatro Regional Lucho Gatica, donde Valdebenito tiene programado un show el 4 de septiembre con entradas agotadas, manifestó su "profundo rechazo" a los comentarios, calificándolos como "inapropiados" y solicitando formalmente que la artista ofrezca disculpas públicas.

Polémica artificial

En un video en sus redes, Valdebenito dijo que el extracto fue "sacado de contexto" y que el chiste "hablaba de mí y riéndome de mí", negando intención de burlarse de las víctimas.



Así, calificó la situación como "polémica artificial" y afirmó: "No me voy a ir con el 'a todo aquel que se sienta afectado, pedirle disculpas'. Prefiero decirles que me hago cargo de mis palabras".

Valdebenito reconoció que, fuera de contexto, sus palabras pueden sonar distintas. "Entiendo que así se vea, pero personalmente no siento que haya hecho nada malo", afirmó, añadiendo que es la primera vez que siente la necesidad de explicar un chiste.

Valdebenito también reveló que tiene familiares vinculados a la minería y que conoce la faena de "El Teniente". En ese sentido, expresó: "Si esta noticia sirve para algo, que sea para que las familias encuentren consuelo, para que tengan una respuesta y para que los trabajadores tengan mejores condiciones".