Natalia Valdebenito cancela show en Rancagua por "razones de fuerza mayor"

Este sábado se confirmó la cancelación del show que la comediante Natalia Valdebenito tenía programado para el 4 de septiembre en Rancagua, región de O'Higgins.

Mediante un comunicado, la productora encargada informó que la suspensión se debe a "razones de fuerza mayor completamente ajenas a la producción".

"Lamentamos profundamente los inconvenientes que esto pueda ocasionar", expresaron, agregando que la devolución de las entradas será gestionada por la ticketera, la cual contactará a los compradores vía correo electrónico.

Cabe recordar que esta cancelación ocurre apenas semanas después de que Valdebenito protagonizara una polémica por un chiste referido a la tragedia ocurrida en la mina El Teniente, donde fallecieron seis mineros, hecho por el cual tuvo que ofrecer disculpas públicas.