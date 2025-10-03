Stefan Kramer satiriza a los ocho candidatos presidenciales en nuevo show
El humorista presentó su nuevo espectáculo, caracterizando a todos los aspirantes a La Moneda, generando reacciones incluso entre los políticos aludidos.
El comediante Stefan Kramer incorporó a los ocho candidatos presidenciales a su nuevo espectáculo, "Íntimo", a través de sus caracterizaciones.
En el marco de su promoción, el humorista publicó un video en Instagram donde personifica a cada postulante, acompañando las imitaciones con la frase: "Cuando están en campaña aparecen hasta en la sopa".
El imitador recorre a todos los aspirantes a La Moneda, comenzando por Marco Enríquez-Ominami: "Yo me voy a volver a presentar, yo voy a morir y voy a resucitar, y voy a volver a presentarme a presidente".
La seguidilla de imitaciones incluye a Eduardo Artés, diciendo "el Partido Comunista es de derecha, Boric es de derecha"; Harold Mayne-Nicholls, con "queremos devolverle el alma a Chile"; y Evelyn Matthei, a quien caracteriza acentuando su pronunciación.
También personifica a Franco Parisi, Johannes Kaiser, Jeanette Jara y José Antonio Kast, capturando sus estilos y formas de hablar distintivas.
La publicación incluyó un comentario directo de uno de los candidatos satirizados, Harold Mayne-Nicholls, quien escribió: "Creo que le falta pulir ¿o no? Un abrazo Stefan, y así es, devolver el alma a Chile". A su comentario, Kramer respondió invitándolo a su función: "Te espero para seguir puliendo".
