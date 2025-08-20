"Tenía un compromiso": Don Carter regresó a los escenarios tras la muerte de su esposa
El comediante Juan Alcayaga sufrió hace unos días la pérdida de su mujer, Marta Pinto.
El comediante y actor Juan Alcayaga, mejor conocido como Don Carter, regresó a los escenarios tras la muerte de su esposa.
A través de Instagram, el exintérprete de "El mundo del profesor Rossa" compartió registros de su última presentación en un bar del centro de Santiago: "Muchas gracias a todos anoche por acompañarme en esta vuelta al escenario. No hay nada como las risas y su compañía para subir los ánimos", escribió.
Asimismo, el humorista señaló en un posteo previo que cumplirá con el resto de sus shows agendados fuera de la capital: "Amigos de Antofagasta, yo tenía un compromiso con ustedes el sábado 23 de agosto y lo voy a cumplir", dijo en un vídeo.
"Muchos piensan que a lo mejor no voy a llegar por lo que sucedió, pero pienso, '¿qué sería de la risa sin pasar por la pena?'", declaró.
Finalmente, el humorista añadió: "Yo voy a estar ahí en el Teatro Municipal el sábado 23 de agosto... la idea es que lo pasemos bien a pesar de todo".
Cabe recordar que el pasado 15 de agosto, Alcayaga informó el fallecimiento de su esposa Marta Pinto, con quien contrajo matrimonio en 1987.
