"Tenía un compromiso": Don Carter regresó a los escenarios tras la muerte de su esposa

El comediante y actor Juan Alcayaga, mejor conocido como Don Carter, regresó a los escenarios tras la muerte de su esposa.

A través de Instagram, el exintérprete de "El mundo del profesor Rossa" compartió registros de su última presentación en un bar del centro de Santiago: "Muchas gracias a todos anoche por acompañarme en esta vuelta al escenario. No hay nada como las risas y su compañía para subir los ánimos", escribió.

Asimismo, el humorista señaló en un posteo previo que cumplirá con el resto de sus shows agendados fuera de la capital: "Amigos de Antofagasta, yo tenía un compromiso con ustedes el sábado 23 de agosto y lo voy a cumplir", dijo en un vídeo.

"Muchos piensan que a lo mejor no voy a llegar por lo que sucedió, pero pienso, '¿qué sería de la risa sin pasar por la pena?'", declaró.

Finalmente, el humorista añadió: "Yo voy a estar ahí en el Teatro Municipal el sábado 23 de agosto... la idea es que lo pasemos bien a pesar de todo".

Cabe recordar que el pasado 15 de agosto, Alcayaga informó el fallecimiento de su esposa Marta Pinto, con quien contrajo matrimonio en 1987.