Candidatos presidenciales eligieron sus favoritos en cine, música y TV

A una semana de la elección presidencial, los candidatos a La Moneda respondieron un cuestionario para elegir sus favoritos en el cine, la música y la televisión.
El Mercurio publicó este domingo las respuestas de siete de los ocho candidatos presidenciales para elegir sus favoritos. El medio aclaró que Eduardo Artés no respondió al cuestionario, algo que sí había hecho en 2021.
En la mayoría de las respuestas, los candidatos no tuvieron coincidencias, salvo en algunas: Kast y Kaiser eligieron "Game of Thrones" como serie favorita, mientras "Los 80" fue seleccionada por Jara y Mayne-Nichols. En teatro, Enríquez-Ominami, Jara y Matthei eligieron "La negra Ester".
En gustos musicales, Mayne-Nichols y Parisi respondieron que Paul McCartney fue el mejor concierto al que asistieron, mientras Elvis Presley es el mejor cantante internacional paraa Kast y Parisi.
Asimismo, Coco Legrand fue elegido como mejor comediante para Kast y Matthei.
Mejor Película Extranjera
- ME-O: "Gloria"
- Jara: "El secreto de sus ojos"
- Kaiser: "La vida de Brian"
- Kast: "Corazón valiente"
- Matthei: "Carros de fuego"
- Mayne-Nichols: "El Padrino"
- Parisi: "La lista de Schindler"
Mejor Película Nacional
- ME-O: "Tres tristes tigres"
- Jara: "Machuca"
- Kaiser: "Historias de fútbol"
- Kast: "El agente topo"
- Matthei: "La memoria infinita"
- Mayne-Nichols: "El rey de los huevones"
- Parisi: "Los 33"
Mejor serie
- ME-O: "Fiasco"
- Jara: "Los 80 - El reemplazante"
- Kaiser: "Game of Thrones"
- Kast: "Game of Thrones"
- Matthei: "Grace and Frankie"
- Mayne-Nichols: "Los 80"
- Parisi: "Sirens"
Mejor obra de teatro
- ME-O: "La negra Ester"
- Jara: "La negra Ester"
- Kaiser: "El enfermo imaginario"
- Kast: "La pérgola de las flores"
- Matthei: "La negra Ester"
- Mayne-Nichols: ¿Quién me escondió los zapatos negros"
- Parisi: "Sunset Boulevard"
Mejor Actor
- ME-O: Jack Nicholson
- Jara: Alfredo Castro
- Kaiser: Gérard Depardieu
- Kast: Harrison Ford
- Matthei: Robert Redford
- Mayne-Nichols: Jaime Vadell
- Parisi: Benjamín Vicuña - Pedro Pascal
Mejor Actriz
- ME-O: Catherine Deneuve
- Jara: Tamara Acosta
- Kaiser: Marlene Dietrich
- Kast: Meg Ryan
- Matthei: Anita Reeves - Diane Keaton - Robin Wright
- Mayne-Nichols: Gloria Münchmayer
- Parisi: Julia Roberts - Anita González
Mejor programa de TV
- ME-O: "El Termómetro"
- Jara: "La Divina Comida"
- Kaiser: "Informe Especial"
- Kast: "Maravillozoo"
- Matthei: "Japenning con Ja"
- Mayne-Nichols: "31 minutos"
- Parisi: "Sábados Gigantes"
Mejor concierto al que ha asistido
- ME-O: Pablo Milanés
- Jara: 360° de U2
- Kaiser: Die Toten Hosen
- Kast: Emmanuel
- Matthei: Sinfonía del Nuevo Mundo
- Mayne-Nichols: Paul McCartney
- Parisi: Paul McCartney
Mejor cantante nacional
- ME-O: Víctor Jara
- Jara: Cecilia
- Kaiser: Alberto Plaza
- Kast: Luis Jara
- Matthei: Myriam Hernández
- Mayne-Nichols: Myriam Hernández
- Parisi: La Sociedad
Mejor cantante internacional
- ME-O: Serge Gainsbourgh
- Jara: U2
- Kaiser: Luciano Pavarotti
- Kast: Elvis Presley
- Matthei: The Beatles
- Mayne-Nichols: Led Zeppelin - Robert Plant
- Parisi: Elvis Presley
Canción favorita
- ME-O: "No te creas tan importante" de Damas Gratis
- Jara: "Baño de mar a medianoche" de Cecilia
- Kaiser: "Piano man" de Billy Joel
- Kast: "Te amo" de Franco de Vita
- Matthei: "Let it Be" de The Beatles
- Mayne-Nichols: "El crack" de Los Miserables
- Parisi: "Mi persona favorita" de Río Roma
Mejor comediante
- ME-O: Stefan Kramer
- Jara: Bombo Fica
- Kaiser: Jerry Lewis
- Kast: Coco Legrand
- Matthei: Coco Legrand
- Mayne-Nichols: Firulete
- Parisi: Juan Pablo López
Mejor personaje de ficción con el que se identifica
- ME-O: Dámaso Carrillo
- Jara: Spiderman
- Kaiser: Han Solo
- Kast: Capitán América
- Matthei: Mafalda
- Mayne-Nichols: Clark Kent
- Parisi: Batman