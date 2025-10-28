Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago25.5°
Humedad28%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Ministra Arredondo recordó a Héctor Noguera: "Veo en él a un maestro"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

En conversación con Cooperativa, la titular de Culturas se refirió a su vínculo con el actor.

Ministra Arredondo recordó a Héctor Noguera:
 ATON (referencial)
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Este martes se confirmó la muerte del legendario actor Héctor Noguera, cuya salud se deterioró estas últimas semanas a raíz de un cáncer terminal. En este contexto, Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, conversó con Lo que Queda del Día en Cooperativa, donde recordó con emoción al intérprete y reflexionó sobre su enorme aporte a la cultura nacional.

"Yo, al igual que muchos, veo en él a un maestro", declaró la actriz, recordando que tuvo "la oportunidad de conocerlo, de compartir muchísimo con Tito, de compartir camarín, ensayos, viajes y eso obviamente, para mí hace que sea mucho más personal la partida".

La secretaria de Estado destacó además la humanidad y generosidad que caracterizaban al artista: "El Tito era una persona muy generosa, de poder compartir su experiencia con distintas generaciones, de embarcarse en proyectos con gente que recién comenzaba, siempre con humor agudo y una mirada profundamente humanista".

En la conversación, Arredondo también subrayó su compromiso con la libertad creativa y el pensamiento crítico, afirmando que Noguera "nunca tuvo miedo de compartir sus ideas" y que "siempre defendió la libertad de creación y de expresión, sobre todo en momentos en que esas libertades se ven amenazadas". 

Asimismo, la ministra destacó la unidad y el cariño colectivo que ha provocado la partida del actor, reflejada en los homenajes de colegas y del público: "Creo que eso va a ser un poco lo que nos va a unir (...) Es la partida de personas que sentimos también muy propias, aunque no fueran un familiar nuestro".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada