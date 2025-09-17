31 Minutos llega a Tiny Desk para celebrar la música latina
Los queridos personajes no serán los únicos chilenos en la prestigiosa sesión de NPR Music.
Este miércoles, se confirmó que la banda musical creada a partir de la serie 31 Minutos tendrá su propia sesión Tiny Desk.
A través de redes sociales, la National Public Radio (NPR) confirmó a los artistas que serán parte de la celebración de los 15 años de Alt.Latino's, programa radial dedicado a la música latina, donde el grupo liderado por Pablo Ilabaca y la cantante Rubio serán los representantes de Chile.
"Nos pone muy orgullosos (...) Estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien específica, bien única y tienes que aprovecharla", declaró Álvaro Díaz, creador del programa y voz de Juan Carlos Bodoque, en conversación con The Clinic.
Cabe destacar que Rubio, Tulio Triviño y compañía se sumarán a la lista de artistas nacionales que han sido parte de el popular show, donde destacan Mon Laferte y Ana Tijoux.
El "Mes de la Música Latina" comenzó este 15 de septiembre con la presentación de Fito Páez, y se extenderá hasta el 15 de octubre, incluyendo conciertos de Gloria Stefan y Carlos Vives.
En tanto, el turno de los chilenos será en octubre, tal como indica la planificación: