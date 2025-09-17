Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

31 Minutos llega a Tiny Desk para celebrar la música latina

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los queridos personajes no serán los únicos chilenos en la prestigiosa sesión de NPR Music.

31 Minutos llega a Tiny Desk para celebrar la música latina

En portada

Este miércoles, se confirmó que la banda musical creada a partir de la serie 31 Minutos tendrá su propia sesión Tiny Desk. 

A través de redes sociales, la National Public Radio (NPR) confirmó a los artistas que serán parte de la celebración de los 15 años de Alt.Latino's, programa radial dedicado a la música latina, donde el grupo liderado por Pablo Ilabaca y la cantante Rubio serán los representantes de Chile. 

"Nos pone muy orgullosos (...) Estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien específica, bien única y tienes que aprovecharla", declaró Álvaro Díaz, creador del programa y voz de Juan Carlos Bodoque, en conversación con The Clinic.

Cabe destacar que Rubio, Tulio Triviño y compañía se sumarán a la lista de artistas nacionales que han sido parte de el popular show, donde destacan Mon Laferte y Ana Tijoux. 

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por La Oreja (@laorejacl)

¿Cuándo estrena el Tiny Desk de 31 Minutos?

El "Mes de la Música Latina" comenzó este 15 de septiembre con la presentación de Fito Páez, y se extenderá hasta el 15 de octubre, incluyendo conciertos de Gloria Stefan y Carlos Vives. 

En tanto, el turno de los chilenos será en octubre, tal como indica la planificación:

  • Fito Páez – 15 de septiembre
  • Luiza Brina – 17 de septiembre
  • Lido Pimienta – 19 de septiembre
  • Carlos Vives – 23 de septiembre
  • Chuwi – 25 de septiembre
  • Adrian Quesada – 30 de septiembre
  • Rubio – 2 de octubre
  • 31 Minutos – 6 de octubre
  • Macario Martínez – 8 de octubre
  • Gloria Estefan – 10 de octubre
  • Silvana Estrada – 15 de octubre


