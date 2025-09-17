31 Minutos llega a Tiny Desk para celebrar la música latina

Este miércoles, se confirmó que la banda musical creada a partir de la serie 31 Minutos tendrá su propia sesión Tiny Desk.

A través de redes sociales, la National Public Radio (NPR) confirmó a los artistas que serán parte de la celebración de los 15 años de Alt.Latino's, programa radial dedicado a la música latina, donde el grupo liderado por Pablo Ilabaca y la cantante Rubio serán los representantes de Chile.

"Nos pone muy orgullosos (...) Estamos poniéndole toda nuestra concentración, nuestro conocimiento y rigor, porque es una oportunidad bien específica, bien única y tienes que aprovecharla", declaró Álvaro Díaz, creador del programa y voz de Juan Carlos Bodoque, en conversación con The Clinic.

Cabe destacar que Rubio, Tulio Triviño y compañía se sumarán a la lista de artistas nacionales que han sido parte de el popular show, donde destacan Mon Laferte y Ana Tijoux.

¿Cuándo estrena el Tiny Desk de 31 Minutos?

El "Mes de la Música Latina" comenzó este 15 de septiembre con la presentación de Fito Páez, y se extenderá hasta el 15 de octubre, incluyendo conciertos de Gloria Stefan y Carlos Vives.

En tanto, el turno de los chilenos será en octubre, tal como indica la planificación: