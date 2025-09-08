Allanan domicilio del cantante urbano Jere Klein en Chicureo

Una casa ubicada en Chicureo y de propiedad del cantante urbano Jere Klein fue allanada por efectivos policiales en el marco de una amplio operativo.

Según detalla Canal 13, un equipo del OS7 de Carabineros llevó a cabo diligencias en 19 inmuebles de la Región Metropolitana, entre ellos el de la voz de "Ando", por una investigación por organización criminal y tráfico de drogas.

"Se mantenían los medios de prueba, por ende, el Ministerio Público autorizó la orden de registro", explicó la capitán María Belén Galáz, y agregó la casa de Jere Klein "se encontraba vinculada a esta organización criminal liderada por un chileno, todos ellos con antecedentes por tráfico de drogas y armas".

"Esta organización criminal, aparte de tener vínculos de amistad, también algunos de ellos son familiares, hermanos, pareja", agregó la uniformada.

Sobre el estado de Jere Klein, Galáz comentó que "se encuentra fuera de este país, trabajando en lo que todo el mundo conoce" y aclaró que el cantante "no mantiene orden de detención, pero sí de ingreso a su inmueble".