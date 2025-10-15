Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh a casi dos décadas de su salida

Tras varias especulaciones, Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh confirmaron su reencuentro.

A través de redes sociales, el grupo compartió un vídeo ensayando con la cantante: "Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos", escribieron en el posteo.

"La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", añadieron.

Si bien, la banda no confirmó si se trataba de un regreso definitivo o solo una gira, aseguraron que próximamente entregarán más detalles.

Además, la agrupación señaló que Pablo Benegas, su histórico guitarrista y compositor, "ha decidido retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales que por supuesto seguiremos de cerca".

El anuncio llega exactamente a un año de la polémica salida de Leire Martínez, que tomó el lugar de Montero después de su salida en 2007, por lo que ha causado reacciones divididas entre los fanáticos.