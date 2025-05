AMAs 2025: Lista completa de ganadores y momentos destacados

La edición número 51 de los American Music Awards (AMAs) se celebró este lunes 26 de mayo en el Fontainebleau de Las Vegas, Nevada. La gala, conducida por Jennifer Lopez, reunió a destacadas figuras de la industria musical y premió a lo mejor del último año en distintas categorías.

Entre las presentaciones destacaron artistas como Benson Boone, Gwen Stefani, Lainey Wilson y Blake Shelton, quienes deleitaron al público con actuaciones memorables.

Billie Eilish figuró como la gran ganadora de la noche al obtener siete premios en total, arrasando con las principales categorías de los American Music Awards 2025. Sin embargo, no pudo asistir a la ceremonia para recibir sus trofeos, ya que se encuentra de tour por Europa, por lo que envió un video de agradecimiento.

Por otro lado, Janet Jackson se adueñó del escenario y le rindió homenaje a su canción "Someone to Call My Lover".

Luego de cerrar con "All For You", recibió el Icon Award, ante lo que expresó: "No me considero un ícono...El sueño de mi familia y yo nunca fue ser famosos". "La fama vino como resultado del trabajo duro y la dedicación", dijo Jackson el en escenario, deseando ser una "inspiración para otros".

Asimismo, Rod Stewart fue honrado con el Lifetime Achievement Award, cerrando la ceremonia con su icónico tema "Forever Young". "Estoy absolutamente asombrado, no sabía que estaban aquí, mis hijos", dijo, emocionado por la presencia de su familia.

Lista completa de ganadores

A continuación, puedes consultar la lista completa de ganadores de los AMAs 2025, que incluye categorías como Álbum Latino, Canción Hip-Hop, Video Musical, entre otras, reconociendo tanto a nuevos talentos como a leyendas de la música.

Artista del Año

Ariana Grande

Billie Eilish - GANADORA

Chappell Roan

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Post Malone

Sabrina Carpenter

SZA

Taylor Swift

Zach Bryan

Nuevo artista

Benson Boone

Chappell Roan

Gracie Abrams - GANADORA

Shaboozey

Teddy Swims

Tommy Richman

Artista Masculino Pop

Benson Boone

Bruno Mars - GANADOR

Hozier

Teddy Swims

The Weeknd

Artista Femenino Pop

Billie Eilish - GANADORA

Chappell Roan

Lady Gaga

Sabrina Carpenter

Taylor Swift

Álbum del año

Beyoncé, "COWBOY CARTER"

Billie Eilish, "HIT ME HARD AND SOFT" - GANADOR

Chappell Roan, "The Rise and Fall of a Midwest Princess"

Charli XCX, "BRAT"

Gracie Abrams, "The Secret of Us"

Future & Metro Boomin, "WE DON’T TRUST YOU”

Kendrick Lamar, "GNX"

Post Malone, "F-1 Trillion"

Sabrina Carpenter, "Short n’ Sweet"

Taylor Swift, "The Tortured Poets Department"

Álbum pop

Billie Eilish, "HIT ME HARD AND SOFT" - GANADOR

Chappell Roan, “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli XCX, “BRAT”

Sabrina Carpenter, “Short n’ Sweet”

Taylor Swift, “The Tortured Poets Department"

Álbum country

Beyoncé, "COWBOY CARTER” - GANADOR

Jelly Roll, “BEAUTIFULLY BROKEN”

Megan Moroney, “AM I OKAY?”

Post Malone, “F-1 Trillion”

Shaboozey, “Where I’ve Been, Isn’t Where I’m Going”

Álbum hip-hop

Eminem, "The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)" - GANADOR

Future & Metro Boomin, "WE DON’T TRUST YOU"

Gunna, "one of wun"

Kendrick Lamar, "GNX"

Tyler, The Creator, "CHROMAKOPIA"

Álbum latino

Bad Bunny "DeBÍ TiRAR MáS FOToS"- GANADOR

Fuerza Regida "Dolido Pero No Arrepentido"

Peso Pluma "ÉXODO"

Rauw Alejandro "Cosa Nuestra"

Tito Double P "INCÓMODO"

Álbum rock

Hozier, “Unreal Unearth: Unending”

Koe Wetzel, “9 lives”

The Marías, “Submarine”

Twenty One Pilots, “Clancy” - GANADOR

Zach Bryan, “The Great American Bar Scene”

Canción del año

Benson Boone, “Beautiful Things”

Billie Eilish, “Birds of a Feather” - GANADOR

Chappell Roan, “Good Luck, Babe!”

Hozier, “Too Sweet”

Kendrick Lamar, “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars, “Die With A Smile”

Post Malone featuring Morgan Wallen, “I Had Some Help”

Sabrina Carpenter, "Espresso"

Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)"

Teddy Swims, "Lose Control"

Canción pop

Benson Boone, "Beautiful Things"

Billie Eilish, "Birds of a Feather" - GANADORA

Lady Gaga & Bruno Mars, "Die With A Smile"

Sabrina Carpenter, "Espresso"

Teddy Swims, "Lose Control"

Canción Country

Jelly Roll, "I Am Not Okay"

Koe Wetzel and Jessie Murph "High Road"

Luke Combs, "Ain’t No Love in Oklahoma"

Post Malone ft. Morgan Wallen, "I Had Some Help" - GANADORA

Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)"

Canción hip-hop

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar, "Like That" - GANADORA

GloRilla, "TGIF"

GloRilla & Sexyy Red, "WHATCHU KNO ABOUT ME"

Kendrick Lamar, "Not Like Us"

Kendrick Lamar & SZA, "Luther"

Canción latina

Bad Bunny "DtMF"

FloyyMenor X Cris Mj "Gata Only"

KAROL G "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Oscar Maydon & Fuerza Regida "Tu Boda"

Shakira "Soltera" - GANADORA

Canción rock

Green Day, "Dilemma"

Hozier, "Too Sweet"

Linkin Park, "The Emptiness Machine” - GANADOR

Myles Smith, "Stargazing”

Zach Bryan, "Pink Skies”

Colaboración del año

Kendrick Lamar & SZA, "Luther"

Lady Gaga & Bruno Mars, "Die With A Smile" - GANADORA

Marshmello & Kane Brown, "Miles on It"

Post Malone featuring Morgan Wallen, "I Had Some Help”

ROSÉ & Bruno Mars, "APT."

Taylor Swift ft. Post Malone, "Fortnight"

Canción de redes sociales

Chappell Roan, "HOT TO GO!"

Djo, "End of Beginning"

Doechii, "Anxiety" - GANADORA

Lola Young, "Messy"

Shaboozey, "A Bar Song (Tipsy)"

Tommy Richman, "Million Dollar Baby"

Mejor Tour

Billie Eilish - GANADORA

Luke Combs

Morgan Wallen

Taylor Swift

Zach Bryan

Mejor vídeo musical