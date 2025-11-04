Anuncian liberación de entradas para Bad Bunny: ¿Cuándo es la venta?

Este martes, la productora Bizarro anunció que pondrá a la venta las entradas liberadas para los conciertos de Bad Bunny en Chile.

Los tickets disponibles corresponden a los que fueron devueltos tras la reprogramación de las presentaciones del puertorriqueño en el Estadio Nacional, movidos del 5, 6 y 7 de febrero a los días 9, 10 y 11 de enero.

Esto, debido a que el artista encabezará el show de medio tiempo en el Super Bowl, a realizarse el 8 de febrero.

Cabe recordar que los tickets ya adquiridos, siguen siendo válidos para las nuevas fechas.

Mientras que, quienes optaron por la devolución -trámite que estuvo disponible entre el 24 y 30 de octubre-, recibirán el dinero de vuelta.

Venta de entradas

Las entradas liberadas para Bad Bunny estarán disponibles a partir de las 11:00 horas de este miércoles, a través de Punto Ticket.