Bad Bunny suma un último show a su residencia: Se podrá ver por streaming en todo el mundo

El cantante Bad Bunny sorprendió anunciando una última presentación en su residencia de Puerto Rico, pese a que ya había cumplido los 30 shows prometidos.

La nueva fecha quedó agendada para este 20 de septiembre bajo el concepto de "Una más". Tras cerrar su serie de conciertos en su país natal, el músico emprenderá una masiva gira mundial que lo traerá a Chile en febrero de 2026.

El espectáculo que está presentando Bad Bunny en esta gira llamada "No me quiero ir de aquí" ha sido altamente comentado en redes sociales por la presencia de famosos y por la apoteósica puesta en escena del cantante.

Además cuenta con 35 interpretaciones con su último disco "Debí tirar más fotos" como eje central de la presentación.

Se podrá ver en streaming

Esta última fecha de Bad Bunny en Puerto Rico, agendada para este 20 de septiembre, será transmitida para todo el mundo a través de Prime Video y Twitch.