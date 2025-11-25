Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Billboard elige a las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El grupo mexicano Maná figura en el listado en una posición privilegiada.

Billboard elige a las 50 mejores bandas de rock de todos los tiempos
El medio Billboard encendió la polémica con su propio ránking con las 50 mejores bandas de rock de la historia, el cual cuenta con grandes clásicos del género.

Precisamente los primeros cinco lugares fueron para The Beatles, The Rolling Stones y Led Zeppelin, Pink Floyd y Queen, respectivamente, coincidiendo con la mayoría de los listados de este estilo musical.

El top ten lo completan una variedad de artistas como Fleetwood Mac, U2, Sly & The Family Stone, Black Sabbath y Nirvana.

La sorpresa la dio el grupo mexicano Maná al ubicarse en el puesto 25 de este ránking, superando a bandas como R.E.M., Pearl Jam, Aerosmith, Ramones y Red Hot Chili Peppers, entre otras.

"Pocas bandas han sabido capturar el corazón del 'rock en español' como Maná, cuyas letras cargadas de alma y melodías que han resonado a través de generaciones", asegura la publicación sobre Fher y compañía.

Artistas como AC/DC, Rage Against the Machine, Guns N' Roses, The White Stripes, Eagles, Santana, Green Day, Oasis y los mexicanos de Cafe Tacvba (44) también dijeron presente en el ránking de Billboard.

