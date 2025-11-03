Britney Spears desactiva su Instagram tras nueva disputa con Kevin Federline

La cantante Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram, tras varias semanas de publicaciones que generaron preocupación entre sus seguidores en medio de una nueva disputa con su exmarido, Kevin Federline, padre de sus dos hijos.

Al intentar acceder a su perfil (@britneyspears), donde acumulaba cerca de 42 millones de seguidores, aparece el mensaje de que "es posible que el enlace no funcione o que el perfil se haya suprimido", lo que confirma la inactivación de su cuenta.

Uno de sus últimos mensajes, publicado a mediados de octubre, fue una respuesta a los extractos del libro de memorias de Federline, "You Thought You Knew", donde el DJ aseguraba estar preocupado por ella y afirmaba que "se ha vuelto imposible fingir que todo va bien".

Spears, que estuvo casada con él entre 2004 y 2007, rechazó la imagen que se proyectaba de ella como madre: "La constante manipulación por parte de mi exesposo es extremadamente dolorosa y agotadora".

"Siempre he suplicado y clamado tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes varones son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido, casi suplicado, que formen parte de mi vida", escribió la cantante, relatando que uno de ellos la ha visto solo 45 minutos en cinco años.

En otro mensaje, Spears pareció referirse a su paso por rehabilitación en 2018, señalando: "Siento que me quitaron las alas y que sufrí daño cerebral hace mucho tiempo. Por supuesto, he seguido adelante tras esa etapa difícil de mi vida y me siento bendecida de estar viva...".