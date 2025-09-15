Ca7riel & Paco Amoroso exhibieron sus músculos ante un Movistar Arena eufórico

Ca7riel & Paco Amoroso volvieron al país por cuarta vez en su carrera, y segunda en lo que va del año, para presentar su álbum "Papota" en un Movistar Arena completamente lleno, que por un poco más de una hora que duró la actuación, cantó y bailó cada una de las canciones.

El dúo argentino volvió al país a pocos días después de cumplirse un año de su última presentación en solitario en Blondie, donde promocionaron "Baño María". Y esta vez, mostraron una faceta mucho más exuberante y ambiciosa.

Lo anterior, responde principalmente al éxito viral de su sesión de Tiny Desk, que los catapultó a la fama global y convirtió el show en un híbrido entre la música electrónica, el trap y las raíces latinas.

Dos cabezas inflables gigantes anunciaban que pasadas las 21:00 horas Ca7riel y Paco Amoroso entrarían en escena. Con llamativos outfits y arriba de un recipiente de "papota" –jerga argentina para los suplementos de culturismo-, encararon al público, que los ovacionó por cerca de un minuto. Dando inicio al concierto con "Dumbai", poniendo a bailar a todos los presentes.

La importancia de dicha sesión, que acumula 42 millones de visitas a la fecha, es tal que la primera mitad del show se basó en ese formato. Cato y Paco, sentados en el centro del escenario, repasaron su repertorio, tanto juntos como por separado, en clave latina. Canciones como "Baby Gangsta", "Mi Diosa", "Impostor", "Mi deseo", "Bad Bitch", "Pirlo" e incluso la sesión #3 de Bizarrap, fueron parte de este bloque.

La segunda parte se tornó más festiva, con los artistas tomándose el escenario, saltando, bailando y recorriendo la pasarela, entre un show láser que transformó el Movistar Arena en un club. Clásicos del dúo como "La que puede, puede", "Sheesh", "McFly", "Todo el día", "Ola mina XD" y "Cono hielo" dieron paso un grupo de fisicoculturistas que coreografiaron "#Tetas" y "El día del amigo", para culminar con "El único".

Al revisar registros antiguos del dúo, anteriores a la sesión de Tiny Desk, queda claro que han logrado consolidar la búsqueda artística que venían desarrollando. Ahora entregan la misma energía y calidad música, pero "en esteroides", es decir, se tomaron la "papota" y están exhibiendo sus músculos con orgullo.

Fue un espectáculo excepcional, que el público aglomerado en las salidas calificó de "show del año". Sin embargo, Ca7riel y Paco Amoroso volverán por tercera vez al país el próximo 7 de octubre como teloneros del rapero estadounidense Kendrick Lamar.