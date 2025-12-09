Charli XCX donará parte de las ganancias de su merch a niños palestinos

La cantante británica Charli XCX anunció que una parte de las ganancias de su merchandising será destinada al Palestine Children's Relief Fund (PCRF), organización que ofrece ayuda médica y humanitaria a niños afectados por el genocidio en Gaza.

La iniciativa fue publicada en su sitio oficial, detallando que las ventas de sus productos apoyarían directamente la labor del PCRF, centrada en brindar asistencia a menores heridos y traumatizados por los ataques recientes.

Aunque no se especificó qué porcentaje exacto de los ingresos será donado, el gesto fue considerado significativo por su carga humanitaria y simbólica en medio del genocidio en Gaza.

Muchos usuarios destacaron que la decisión contrasta con el silencio predominante en la industria musical, donde solo un grupo reducido de artistas, como Aurora, Dua Lipa, Macklemore, Massive Attack, Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Green Day, Fontaines D.C., Bob Vylan y Kneecap, ha manifestado apoyo explícito a Palestina.

La ayuda a través del PCRF se enfoca en proveer atención médica, cuidados de emergencia y apoyo psicológico a niños y familias desplazadas.