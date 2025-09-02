Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Chase Atlantic en Chile: Fecha, recinto y venta de entradas

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La banda australiana de R&B llegará a Sudamérica de la mano de su álbum "Lost In Heaven".

Chase Atlantic en Chile: Fecha, recinto y venta de entradas
En portada

El trío australiano Chase Atlantic anunció que visitará Chile de la mano de su gira "Lost In South America Tour". 

La banda de R&B, que se ha dado a conocer con temas como "Swim" y "Friends", se presentará en el Movistar Arena el próximo 17 de noviembre. 

La primera gira del grupo por la región va de la mano del lanzamiento de su single "Facedown", continuación de su cuarto y más reciente álbum "Lost In Heaven".

Venta de entradas

La preventa de entradas para Chase Atlantic, exclusiva para los clientes del banco auspiciador, comenzará el lunes 8 de septiembre a las 11:00 horas a través de Puntoticket. 

En tanto, la venta general estará disponible el miércoles 10 de septiembre a las 11:01 horas, mediante el mismo sistema. 

