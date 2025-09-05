Chayanne confirma shows en Santiago y Viña del Mar para 2026

Tras una exitosa residencia en el Movistar Arena, Chayanne anunció que sumará dos fechas más en Chile para 2026.

De la mano de su gira "Bailemos Otra vez Tour", el cantante volverá a suelo nacional para presentarse en el Estadio Sausalito de Viña del Mar el 11 de febrero.

En tanto, el día 14 del mismo mes, la voz de "Salomé" celebrará San Valentín con un concierto en el Estadio Nacional de Santiago.

"Porque ustedes mandan, volvemos a Chile", escribió en redes sociales el artista, que logró reunir a más de 100.000 personas en sus ocho shows, realizados en el recinto del Parque O'Higgins los días 20, 21, 23, 27 y 28 de agosto, y el 1, 3 y 4 de septiembre.

Venta de entradas

La preventa de tickets para Chayanne estará disponible en Ticketmaster a partir del miércoles 10 de septiembre al mediodía, con preventa exclusiva para clientes del banco y compañía telefónica auspiciadoras.

En tanto, la venta general partirá el viernes 12 de septiembre a las 12:01 horas, mediante el mismo sistema.