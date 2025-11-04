Con Nicole, Gepe y más: Joe Vasconcellos confirma a los invitados para la celebración de "Toque"

A pocos días de su esperado concierto en el Movistar Arena, Joe Vasconcellos anunció los nombres de los artistas que lo acompañarán en la celebración por los 30 años de su histórico álbum "Toque".

Entre los invitados destacan Nicole, Mariel Mariel, Ema Pinto, Mamma Soul, Gepe, Vicente Cifuentes, Juan Ayala, Nano Stern y Drefquila, además del Coro Ciranda Cantotal, el Cuarteto Austral de cuerdas, Paz Mera y Kiuge Hayashida, guitarrista original del disco.

En el show, el músico revisitará los clásicos que marcaron a toda una generación -Mágico, Las seis, Huellas, Sed de gol y Sólo por esta noche- en nuevas versiones y con colaboraciones inéditas. Será un concierto extenso, pensado como una gran celebración musical

Lanzado en 1995, "Toque" se transformó en un hito del rock chileno. Su fusión de candombe, samba y cumbia con letras sociales y espíritu latino sigue inspirando a músicos y audiencias tres décadas después.

"Será una noche de reencuentro y gratitud. Toque es parte de mi historia, pero también de muchas personas que han hecho suyas estas canciones", señaló Vasconcellos.

El show tendrá lugar el sábado 9 de noviembre y las entradas están disponibles en Puntoticket.