Documental sobre el último show de Ozzy Osbourne estrena emotivo trailer

La plataforma Paramount+ estrenó un emotivo trailer de "Ozzy: No Escape From Now", un nuevo documental que narra el camino hacia el show de despedida de Ozzy Osbourne, así como también sus últimos años de vida.

En el clip se puede ver al legendario cantante preparando su último álbum "Patient Number 9", además del masivo concierto de despedida que protagonizó en junio pasado.

Además la película retrará las dificultades de salud que tuvo Ozzy en el último tiempo y cómo su familia atravesó por este complejo momento. Además de su esposa Sharon, el documental contará con la participación de su hija Aimee, quien enfrenta por primera vez a las cámaras para hablar sobre su padre.

Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, Andrew Watt, Tony Iommi, Billy Corgan, Tom Morello, James Hetfield y Robert Trujillo también entregarán sus testimonios en este largometraje.

El estreno de "Ozzy: No Escape From Now" está fijado para el próximo 7 de octubre en Paramount+.