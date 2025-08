En un acto oficial la cantante Dua Lipa recibió la ciudadanía de la República de Kosovo, uno de los países europeos de los desciende la artista.

Si bien nació en Londres, la infancia de Dua Lipa se desarrolló entre la capital inglesa y Pristina, la capital de Kosovo. Esto debido a que sus padres nacieron en ese territorio, el cual fue disputado durante la Guerra de los Balcanes y que hasta hoy es cuestionado por Serbia.

Durante su estadía en Kosovo -y en el marco de la realización de su propio festival musical-, la cantante fue reconocida por el gobierno kosovés y recibió la ciudadanía. "Bienvenida a casa a una de las figuras culturales más icónicas de la historia de nuestro país", escribió en X Vjosa Osmani, presidenta del país.

Con esto Dua Lipa suma tres ciudadanías en el mundo considerando su estado en el Reino Unido y en Albania.

Welcome back home, Dua!



Today, by presidential decree, I had the honor of granting the citizenship of the Republic of Kosovo to one of the most iconic cultural figures in our country’s history, @DUALIPA.



Dua and Kosovo have always been inseparable. From the world’s biggest… pic.twitter.com/aNlME6pocG