Encuentran cuerpo en descomposición en auto registrado por D4vd: Cantante estará en Lollapalooza 2026

Una insólita situación protagonizó el cantante estadounidense D4vd, uno de los confirmados para la próxima edición de Lollapalooza Chile.

Según detalló el portal TMZ, un cadáver en descomposición fue encontrado al interior de un vehículo Tesla registrado por el artista que se encontraba en un depósito de autos en Hollywood.

De acuerdo a los reportes, se trataría de una mujer afroamericana de aproximadamente 1.55 metros de estatura, aunque por ahora se desconoce su identidad.

Por ahora la policía indaga en los antecedentes del caso para esclarecer lo ocurrido con la colaboración del mismo D4vd.