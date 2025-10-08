Estas son las 250 mejores canciones del siglo XXI según Rolling Stone

La revista Rolling Stone reveló su listado de las 250 mejores canciones de los primeros 25 años del siglo XXI.

El ránking tiene en el primer puesto al tema "Get Ur Freak On" de Missy Elliot, el cual fue calificado como "un imparable manifiesto freak que hizo que el sonido y la música del futuro no tuviera límites".

En el segundo lugar se ubicó "Maps" del grupo Yeah Yeah Yeahs, mientras que en el tercer puesto aparece el himno mundial "Crazy in love" de Beyoncé. El cuarto puesto fue para la transversal "Seven Nation Army" de los desaparecidos The White Stripes, mientras que en el quinto lugar quedó Taylor Swift y su versión de 2012 de "All Too Well".

El resto del Top 10 lo completan la sueca Robyn y "Dancing on my own", Kendrick Lamar con "Alright", Radiohead con "Idioteque", Britney Spears con "Toxic" y Frank Ocean con "Thinkin Bout You".

"Safaera" de Bad Bunny", "La Gasolina" de Daddy Yankee y "La Tortura" de Shakira y Alejandro Sanz aparecen en los primeros 60 puestos. Revisa la lista completa acá.