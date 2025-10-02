Louis Tomlinson y Zayn Malik, exintegrantes de One Direction, estarían preparando una serie documental con una plataforma de streaming.

Según reportes de The Sun, los artistas firmaron un acuerdo con Netflix para la producción, en la que recorrerán varios lugares de Estados Unidos, país con el que las estrellas británicas mantienen un "fuerte vínculo".

Asimismo, se espera que los cantantes aborden sus inicios junto a la boyband en "The X Factor", así como la muerte de su compañero Liam Payne -fallecido el 16 de octubre de 2024, tras caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina-, tragedia que aparentemente los ha unido este último año.

"Este será un programa absolutamente enorme para Netflix y está garantizado que volverá frenético al ejército global de fanáticos de 1D", declaró una fuente al citado medio.

Las últimas semanas, los músicos han aparecido juntos en diferentes lugares del país norteamericano, como Nueva York, mientras filman el programa. De hecho, sus seguidores han compartido registros de dichos momentos.

Cabe recordar que el grupo tomó un "descanso indefinido" en diciembre de 2015, solo unos meses después de la salida del intérprete de Malik, y si bien, previo al deceso de Payne existieron rumores de una posible reunión del quinteto -cuya formación la completan Niall Horan y Harry Styles-, esta nunca llegó a concretarse.