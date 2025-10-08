Familia de Dolly Parton pide oraciones por su estado de salud

La familia de la cantante estadounidense Dolly Parton pidió públicamente a sus seguidores que recen por la artista debido a su delicado estado de salud.

"Anoche estuve despierta toda la noche rezando por mi hermana Dolly. Muchos de ustedes saben que no se ha sentido muy bien últimamente. Creo firmemente en el poder de la oración, y esto me ha inspirado a pedir a todos los que la aman que sean guerreros de oración y recen conmigo", señaló su hermana Freida.

La también compositora "es fuerte, es querida" y su hermana asegura que "con todos los rezos dirigidos hacia ella" está segura de que va a estar bien.

La ola de apoyo llevó después a la hermana a matizar sus palabras para no alarmar a la gente.

"Quiero aclarar algo. No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan serio cuando pedí rezar por Dolly. Ella ha estado un poco indispuesta y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración", dijo Freida este miércoles.

A finales de septiembre la cantante, de 79 años, anunció que pospondrá hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año debido a problemas de salud que no especificó.

Parton señaló que los tratamientos le impedirán ensayar y preparar su espectáculo: "Ustedes pagan un buen dinero para verme actuar y quiero estar en mi mejor momento para ustedes".

Los problemas de salud van a hacer también que este próximo 16 de noviembre no vaya a poder asistir a la ceremonia de los premios Governors Awards de la Academia de Hollywodd, donde será homenajeada con un Óscar honorífico, según indicó a finales de septiembre el medio especializado The Hollywood Reporter.