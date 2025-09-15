Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.0°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Música

Foo Fighters volvió a los escenarios con íntimo show y nuevo baterista

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Fue su primera actuación en un año.

Foo Fighters volvió a los escenarios con íntimo show y nuevo baterista
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El grupo Foo Fighters concretó este fin de semana su esperado retorno a los escenarios tras un año sin actividad y luego del despido del baterista Josh Freese.

Los liderados por Dave Grohl hicieron un íntimo concierto en un teatro de la ciudad californiana de San Luis Obispo ante unas 900 personas. El show tuvo un extenso set con los clásicos de la banda, pero también con algunas rarezas.

Además aprovecharon de debutar junto a su nuevo baterista Ilan Rubin, que asumirá el desafío de reemplazar a Taylor Hawkins, fallecido en 2023. "Emocionado por todo el sudor y el volumen fuerte que se viene", dijo el músico en sus redes sociales.

Foo Fighters continuará con el formato de shows íntimos este lunes 15 de septiembre con una presentación en Santa Ana, California. Durante los próximos meses tienen shows agendados en Asia, México y Reino Unido.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada