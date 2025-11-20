Síguenos:
Tópicos: Magazine | Música

Gary "Mani" Mounfield, bajista de The Stone Roses y Primal Scream, murió a los 63 años

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

"Mani" fue parte de los dos álbumes de The Stone Roses.

Gary
A los 63 años falleció el músico británico Gary "Mani" Mounfield, conocido por su carrera junto a The Stone Roses y el grupo Primal Scream.

"Con gran pesar que comunico el triste fallecimiento de mi hermano Gary Mounfield", aseguró su hermano Greg Mounfield en su cuenta de Facebook.

Liam Gallagher, que se presentó la noche de este miércoles con Oasis en Santiago, también lamentó la partida de "Mani", asegurando estar "en shock y absolutamente devastado".

Ian Brown, cantante de The Stone Roses, también despidió al bajista con quien compartió en los dos discos que editó el grupo y en la posterior reunión de la banda en 2012.

Además de su carrera con este cuarteto, Mounfield destacó como miembro de Primal Scream participando en la agrupación por 15 años y lanzando cinco discos.

