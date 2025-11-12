Latin Grammy 2025: horario, presentaciones y dónde ver
La gran noche de la música latina tendrá lugar este jueves 13 de noviembre en Las Vegas.
Este jueves 13 de noviembre, los premios Latin Grammy celebrarán su 26ª Entrega Anual en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.
Para esta versión 2025, los encargados de conducir el evento serán el cantante colombiano Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quienes aportarán frescura y estilo a una gala que busca resaltar la riqueza musical de América Latina.
Además, este año se incorporan nuevas categorías, como Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, reflejando la evolución de los sonidos y tendencias de la región.
Entre los artistas confirmados destacan nombres como Bad Bunny, Karol G, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Morat, Aitana, DannyLux y Christian Nodal, entre muchos otros.
La ceremonia de los Latin Grammy 2025 podrá verse en vivo desde las 21:00 horas a través de TNT y HBO Max, como parte de la tradicional Temporada de Premios.
En la previa de la gala, desde las 20:00 horas, se emitirá el pre-show "Punto de Encuentro", con entrevistas exclusivas, acceso a la alfombra roja y los momentos previos a la gran celebración.
Una noche llena de fraternidad y buena vibra junto a los nominados de la 26.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY 🎶🫶— The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) November 12, 2025
Gracias a nuestro patrocinador oficial @WindstarCruises ✨ pic.twitter.com/cqf6OENPwZ