Latin Grammy 2025: horario, presentaciones y dónde ver

Este jueves 13 de noviembre, los premios Latin Grammy celebrarán su 26ª Entrega Anual en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

Para esta versión 2025, los encargados de conducir el evento serán el cantante colombiano Maluma y la actriz puertorriqueña Roselyn Sánchez, quienes aportarán frescura y estilo a una gala que busca resaltar la riqueza musical de América Latina.

Además, este año se incorporan nuevas categorías, como Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina y Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea, reflejando la evolución de los sonidos y tendencias de la región.

Entre los artistas confirmados destacan nombres como Bad Bunny, Karol G, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Morat, Aitana, DannyLux y Christian Nodal, entre muchos otros.

¿Dónde ver los Latin Grammy 2025?

La ceremonia de los Latin Grammy 2025 podrá verse en vivo desde las 21:00 horas a través de TNT y HBO Max, como parte de la tradicional Temporada de Premios.

En la previa de la gala, desde las 20:00 horas, se emitirá el pre-show "Punto de Encuentro", con entrevistas exclusivas, acceso a la alfombra roja y los momentos previos a la gran celebración.